Mosca: 'abbattuti 87 droni ucraini nella notte'

I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto durante la notte 87 droni sulle regioni russe, 70 dei quali sulla regione di Rostov. Lo riferisce, come riporta la Tass, il Ministero della Difesa di Mosca. "I sistemi di difesa aerea - si legge in una nota - hanno intercettato e distrutto settanta droni nella regione di Rostov, due nella regione di Belgorod, due nella regione di Volgograd, sei in quella di Voronezh, altrettanti su Kursk, e uno sulla Repubblica di Crimea".

Il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev, su Telegram, riferisce del 'massiccio attacco aereo' sulla zona, sottolineando che non ci sarebbero vittime. Le forze di difesa aerea sono impegnate anche nei cieli sopra Kursk, secondo quanto ha riferito il governatore ad interim della regione, Alexey Smirnov sul suo canale Telegram.

