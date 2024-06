In Marocco al via gli esami di maturità: 500mila i candidati

Oggi, in Marocco, quasi 500 mila candidati, in calo dell'11% rispetto allo scorso anno, sosterranno le prove della sessione ordinaria degli esami di maturità 2024. La maggior parte sono ragazze (54%). I corsi più frequentati sono quello scientifico e tecnico (73%), ma sono apprezzati anche gli indirizzi letterari (26%) e i corsi internazionali. Più di 120 mila i privatisti. Le prove per i diversi livelli proseguono fino a metà luglio, secondo calendari specifici per ogni tipo di scuola.

Tutti sosterranno gli esami scritti e orali secondo un regime definito 'eccezionale' per via della complessa situazione di questo anno scolastico, segnato da tre mesi di scioperi nella scuola pubblica e da continue manifestazioni per l'agitazione degli insegnanti. Il corpo docenti ha infatti ingaggiato una dura battaglia per il rinnovo del contratto, mettendo a rischio la validità dell'intero anno scolastico. Sono stati aperti più di 1.800 sedi d'esame e mobilitati 40.000 professori. A rinforzare i ranghi del corpo docenti ci saranno i professori di sostegno, 765 in tutto, di cui 330 destinati a seguire i candidati con disabilità.Il Marocco ha puntato sulle tecnologie digitali per modernizzare la gestione del diploma di maturità.

D'ora in poi, i certificati e le trascrizioni verranno prodotti elettronicamente. Le accademie regionali ricevono le materie d'esame anche in formato digitale.



