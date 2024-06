A Maputo Forum imprenditoriale Italia-Mozambico

Con un saluto inviato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani si è aperto a Maputo il Forum imprenditoriale Italia-Mozambico, cui partecipano oltre 20 aziende italiane e imprenditori ed operatori finanziari italiani e mozambicani. Il Forum ha lo scopo di analizzare le possibilità di partnership nel settore degli idrocarburi, dell'acciaio e del carbone, ma anche esportare come modello di crescita le piccole e medie imprese italiane. Il Mozambico è uno dei paesi pilota del piano Mattei dove l'Italia vuole creare filiere più solide e sostenibili per trasformare le materie prime in manufatti.





