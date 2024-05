Libia: un leone semina il panico a Derna, ucciso dopo una caccia

Un leone ha seminato il panico oggi nel quartiere Al-Fattayah della città libica di Derna prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza.

L'animale è entrato nella casa di un insegnante e della sua famiglia, che hanno subito dato l'allarme. Il dipartimento di polizia forestale è prontamente intervenuto e un agente è stato attaccato riportando ferite, prima che un altro uccidesse il leone a colpi di arma da fuoco. La famiglia ha denunciato il fatto ed è stato aperto un fascicolo con l'obiettivo di accertare la provenienza dell'animale.

Il fenomeno dell'allevamento di predatori selvatici è molto diffuso nel Paese e costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini. Lo scorso marzo, un ghepardo in fuga ha seminato panico e terrore tra gli abitanti della città di Masalata e delle città vicine, per poi essere successivamente fermato e ucciso nelle campagne vicine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA