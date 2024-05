Ucraina: Blinken canta per il mondo libero in un club di Kiev

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è concesso una pausa musicale ieri in Ucraina e durante la sua visita a sorpresa a Kiev ha imbracciato la chitarra e si è esibito in una canzone di Neil Young dedicata al mondo libero.

"So che questo è un momento molto, molto difficile", ha detto Blinken dal palco del night club Diktat della capitale. "I vostri soldati, i vostri cittadini, soprattutto nel nord-est a Kharkiv, stanno soffrendo enormemente - ha proseguito -. Ma essi devono sapere, voi dovete sapere, che gli Stati Uniti sono con voi e una gran parte del mondo è con voi".

I vostri soldati "stanno combattendo non solo per un'Ucraina libera, ma per il mondo libero. E anche il mondo libero è con voi", ha aggiunto prima di cantare 'Rockin' the free world' insieme a una rock band locale.

