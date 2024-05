Istruzione superiore, siglata intesa tra Italia e Algeria

Italia e Algeria hanno firmato oggi un memorandum d'intesa nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica. La cerimonia di firma si è svolta presso la sede del ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica algerino, dove il memorandum di intesa è stato firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e dall'omologo algerino Kamal Baddari, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia ad Algeri Alberto Cutillo.

Favorire la collaborazione scientifica e lo scambio di personale accademico e ricercatori, mettere in rete gli esperti di scienza e tecnologia, facilitare la condivisione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca: sono questi gli obiettivi del protocollo d'intesa firmato oggi ad Algeri dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dal ministro dell'Istruzione superiore d'Algeria, Kamel Baddari. La visita, si legge in una nota del ministero, "è stata anche l'occasione per incontrare alcune aziende italiane attive in Algeria, come Eni, Bonifiche ferraresi e Leonardo, impegnate in progetti di alta formazione e ricerca". L'accordo punta inoltre a "implementare i progetti congiunti tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca e le imprese nei settori della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico", prosegue la nota. Un altro obiettivo è "l'imprenditorialità, le startup innovative e gli spin-off; promuovere la collaborazione congiunta in programmi multilaterali rilevanti". Per il ministro Bernini, "il piano Mattei è un progetto strategico del Governo dentro cui c'è un'idea di cooperazione e sviluppo per l'Africa.

In questo quadro l'alta formazione è un pilastro della strategia. Puntiamo a formare classi dirigenti, fornendo ai giovani africani gli strumenti per partecipare attivamente al progresso e alla crescita dei loro Paesi. Con l'Algeria ci lega un rapporto storico e profondo che questo accordo rinnova e rafforza".



