Sei le vittime confermate dopo crollo cantiere in Sudafrica

Il premier della provincia del Capo in Sudafrica, Alan Winde, ha tenuto un briefing con i media per dare aggiornamenti su ricerche e salvataggio dopo il crollo ieri nella città costiera di George, di un palazzo di cinque piani in costruzione. Winde a detto che le squadre di soccorso provenienti da tutta la provincia stanno lavorando il più velocemente possibile per accedere ai 49 operai ancora intrappolati sotto l'edificio. Le vittime confermate sono sei.

"È un'operazione importante. Ci vorrà tempo." ha detto. Durante il briefing si è saputo che i soccorritori sono in contatto con 11 persone che sono ancora sotto le macerie. Le squadre stanno lavorando per liberarle il più velocemente e nel modo più sicuro possibile, ha detto il direttore generale della Protezione Civile della provincia, che ha aggiunto che le squadre non interromperanno le operazione di salvataggio per tre giorni. 26 persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due di queste sono morte per le ferite riportate.

Altri tre decessi sono stati segnalati in seguito. Questa mattina, gli uomini della protezione civile stavano rimuovendo manualmente blocchi di cemento e detriti. Per aiutare i soccorsi sono sul luogo mezzi di sollevamento pesanti e cani da fiuto.

Sono state aperte le indagini per determinare le cause del crollo. Vari video mostrano un'enorme nuvola di polvere mentre l'edificio implode.



