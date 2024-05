Alcuni uomini armati hanno ucciso due autisti che lavoravano per il Comitato Internazionale della Croce Rossa nel Sudan devastato dalla guerra e hanno ferito altri tre membri del personale, ha dichiarato il Cicr. "Il team stava tornando da Layba per valutare la situazione umanitaria delle comunità colpite dalla violenza armata nella regione quando si è verificata la tragedia", ha dichiarato il Cicr in un comunicato.



