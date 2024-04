L'agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne(Un Women) annuncia la morte della vice direttrice dell'organizzazione in Africa, Zebib Kavuma.

"Ferma sostenitrice dell'uguaglianza di genere, con il suo lavoro ha promosso i diritti delle donne e delle ragazze in Africa" dichiara Un Women. "La sua gentilezza e passione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l'hanno conosciuta".



