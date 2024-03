Il presidente uscente del Senegal saluta la vittoria di Faye

Il presidente senegalese uscente, Macky Sall, si è congratulato con il candidato anti-sistema Bassirou Diomaye Faye per la sua vittoria al primo turno nelle elezioni presidenziali di ieri. Sall, che non si è candidato per il terzo mandato dopo essere stato eletto e rieletto nel 2012 e nel 2019, "accoglie con favore il regolare svolgimento delle elezioni" e "si congratula con il vincitore, Bassirou Diomaye Faye, dato per vincente", ha dichiarato sulla piattaforma X.

"Questa è una vittoria per la democrazia senegalese", ha aggiunto. In precedenza anche il candidato della coalizione di maggioranza, Amadou Ba, ha riconosciuto la vittoria di Faye.





