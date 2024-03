Imprenditore dona denaro in Nigeria, 4 donne muoiono nella ressa

Almeno quattro donne sono morte oggi nel corso di una ressa durante una distribuzione di denaro in una città nel nord della Nigeria. Lo ha reso noto la polizia precisando che questa mattina, donne e bambini si erano riuniti davanti all'ufficio di un ricco uomo d'affari nella città di Bauchi per ricevere 5mila naira (poco oltre tre euro ciascuno), una donazione destinata ad aiutarli per acquistare cibo durante il mese di digiuno musulmano. Secondo alcuni testimoni, le persone tra la folla hanno iniziato a spingersi gli uni con gli altri per ricevere il denaro, provocando una calca pericolosa.

Stando al portavoce della polizia locale, Mohammed Wakil, l'ospedale ha accolto "cinque donne in condizioni critiche" ma "quattro di loro sono poi morte, mentre la quinta è ancora ricoverata in ospedale". Secondo un responsabile di un'agenzia della sicurezza le vittime sarebbero invece almeno 17, e i feriti sarebbero numerosi.



