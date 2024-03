Vetrina su design e architettura Made in Italy in Sudafrica

L'Ambasciata d'Italia in Sudafrica, il Consolato Generale d'Italia a Johannesburg, il Consolato d'Italia a Città del Capo e l'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria hanno celebrato l'ottava edizione dell'Italian Design Day. La rassegna annuale dedicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana al design e all'architettura Made in Italy include una serie di eventi tra il 18 al 20 marzo 2024 con protagonista la fondatrice e curatrice del Salone Satellite, e Ambasciatrice delle Relazioni internazionali del Salone del Mobile, Marva Griffin.

Il tema di quest'anno, "Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità", pone l'accento sull'importanza del processo produttivo e sulla sua capacità di creare oggetti di disegno industriale esteticamente "belli" e allo stesso tempo di elevato valore "materiale", con l'utilizzo di materie prime di qualità e l'applicazione di processi di fabbricazione che a tradizione e artigianalità uniscono tecnologie e sostenibilità ambientale.

L'Italian Design Day 2024 ha permesso di promuovere efficacemente in Sudafrica il Salone del Mobile di Milano, riconosciuto come la più importante fiera del mobile al mondo, che si terrà dal 16 al 21 aprile 2024.

Il 18 marzo Marva Griffin ha partecipato a un incontro con gli studenti di interior design, design industriale e architettura dell'Università di Johannesburg, curato dal Consolato Generale a Johannesburg, che la sera ha organizzato un evento presso lo showroom multipiano interamente dedicato all'arredamento italiano, "Il Lusso".

Il 19 marzo Marva Griffin ha tenuto una conferenza presso la Facoltà di Architettura e Design Industriale della Tshwane University of Technology (Tut) di Pretoria, aperta dall'Ambasciatore d'Italia in Sudafrica Alberto Vecchi. Durante l'evento sono state premiate le due studentesse vincitrici del concorso di design ideato appositamente dalla facoltà per l'Italian Design Day. Le vincitrici hanno presentato il progetto "Culla", un innovativa culla interattiva multiuso pensata per essere utilizzata dalla nascita ai 5 anni.

Marva Griffin ha concluso la rassegna sudafricana a Cape Town, dove il 20 marzo il Consolato italiano ha organizzato un seminario dal titolo "SaloneSatellite: Connecting Design since 1998", presso la Slave Church di Città del Capo, con studenti di architettura e design di diverse università della città e architetti locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA