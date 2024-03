Oltre 100 persone rapite nel nord-ovest della Nigeria

Oltre 100 persone sono state sequestrate in due separati attacchi nel nord-ovest della Nigeria, a poche settimane dal rapimento di più di 250 studenti sempre nello stesso Stato nigeriano. Lo hanno reso noto oggi residenti e funzionari. Uomini armati hanno rapito 87 persone a Kajuru ieri notte, ha precisato il presidente del governo locale Ibrahim Gajere, mentre una fonte delle Nazioni Unite e un ex funzionario locale hanno detto all'Afp che altre 16 persone sono state sequestrate in un villaggio vicino nella giornata di sabato.



