La Somalia vieta l'uso delle mascherine per ragioni di sicurezza

Le autorità somale hanno vietato le mascherine nella capitale, Mogadiscio, per motivi di sicurezza: lo riporta la Bbc. Il portavoce dell'amministrazione di Mogadiscio, Salah Dheere, ha dichiarato che le mascherine, ampiamente utilizzate durante la pandemia, vengono utilizzate dai criminali per nascondere la propria identità e compiere attività illecite.

Le autorità hanno anche vietato di viaggiare nei trasporti pubblici con armi e di indossare dei cappelli, ma la misura non si applica ai copricapi tradizionali islamici indossati dagli anziani. La decisione è stata presa durante un recente incontro sulla sicurezza a Mogadiscio, presieduto dal presidente Hassan Sheikh Mohamud.

Da anni la Somalia è colpita da una crisi della sicurezza che si deve alle violenze del gruppo jihadista al Shabaab, affiliato ad al Qaeda. Gli islamisti hanno intensificato gli attacchi da quando il governo del presidente Mohamud ha lanciato un'offensiva contro il gruppo ad agosto 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA