Scontri in Senegal fra polizia e manifestanti dell'opposizione

Forte tensione in Senegal all'indomani dell'annuncio del presidente Macky Sall che ha rinviato a data da destinarsi le elezioni presidenziali. I gendarmi hanno lanciato oggi a Dakar gas lacrimogeni per disperdere un centinaia di persone che stavano protestando contro la decisione presa dal capo dello Stato.

Il raduno è stato organizzato vicino ad una rotonda in una delle strade principali della capitale Dakar, su appello di diversi candidati dell'opposizione.



