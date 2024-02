È morto il presidente della Namibia Hage Geingob

Il presidente della Namibia, Hage Geingob, è morto oggi in un ospedale di Windhoek. Aveva 82 anni.

Lo ha reso noto l'ufficio della presidenza in una nota pubblicata sui social network. "È con estrema tristezza e rammarico che vi informo che il nostro amato Dr. Hage G.

Geingob, il presidente della Repubblica della Namibia, è morto oggi, domenica 4 febbraio 2024, alle 00:24 al Lady Pohamba Hospital dove era in cura", si legge nel comunicato firmato dal presidente ad interim Nangolo Mbumba.



