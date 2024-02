Affluenza a 12,40% ai ballottaggi per elezioni locali in Tunisia

Si sono chiusi i seggi in Tunisia per il secondo turno delle elezioni dei consigli locali. Il presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le elezioni (Isie) ha annunciato che il tasso di affluenza è stato del 12, 40%.

I tunisini eleggono i membri dei consigli locali che saranno chiamati a formare il Consiglio nazionale dei distretti e delle regioni, la seconda Camera del Parlamento, creata dalla Costituzione del 2022, deputata a deliberare su progetti di sviluppo locale. Al primo turno il tasso di partecipazione è stato dell'11,84%. I risultati preliminari saranno annunciati al più tardi il 7 febbraio. L'istituzione della nuova Camera è prevista entro aprile prossimo.



