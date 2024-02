Tunisia: domani il secondo turno delle elezioni locali

Oltre 4 milioni di tunisini sono chiamati domani alle urne per votare i rappresentanti dei consigli locali. Si tratta del secondo turno (ballottaggi), per la creazione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, ovvero la seconda camera del Paese, prevista nella Costituzione del 2022 e deputata a deliberare su progetti di sviluppo locale. Al primo turno il 24 dicembre scorso l'affluenza fu del 11,84% secondo l'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni e anche per domani gli esperti prevedono numeri simili. In lizza per un seggio al secondo turno saranno 1.858 candidati in 779 distretti elettorali. Le votazioni si svolgeranno in 2.034 centri elettorali e 3.675 seggi elettorali.

1.348 coloro che si sono già affermati al primo turno. Le elezioni locali - le prime del genere nella storia della Tunisia - porteranno all'elezione dei 2.434 membri dei 279 consigli locali. Questi eletti avranno il compito di scegliere la composizione dei consigli delle regioni e dei distretti per portare a compimento il processo elettorale con l'istituzione del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, la seconda camera della legislatura bicamerale, prevista a luglio.

I risultati preliminari saranno annunciati al più tardi il 7 febbraio. La proclamazione dei risultati definitivi e la composizione dei 279 consigli comunali avverrà dopo la scadenza dei termini per presentare ricorsi. L' istituzione della nuova camera è prevista entro aprile 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA