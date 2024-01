Onu, 'otto milioni di sfollati per la guerra in Sudan'

I combattimenti in Sudan tra esercito e paramilitari hanno causato "quasi 8 milioni" di sfollati. Lo ha dichiarato mercoledì l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, in visita in Etiopia. La guerra infuria dal 15 aprile 2023 tra l'esercito del generale Abdel Fattah al-Burhane e le Forze di supporto rapido (Rsf, paramilitari) del generale Mohammed Hamdane Daglo, ex numero due dell'esercito. Il conflitto ha causato più di 13.000 vittime, secondo un bilancio altamente sottostimato dall'Ong Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).



