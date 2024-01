Tajani, colpire trafficanti di migranti creando lavoro in Africa

"La stabilità e la crescita dell'Africa sono anche la stabilità e la crescita dell'Italia e dell'Europa. Questo vale anche con riferimento alle migrazioni.

Occorre rafforzare il dialogo tra Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori. Sapendo che si tratta di un tema che nessuno può affrontare da solo. Per questo l'Italia da tempo chiede e opera per un impegno forte dell'Unione Europea".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice Italia-Africa.

"Noi vogliamo creare più lavoro in Africa, per esempio con joint-ventures che permettano collaborazioni reciprocamente vantaggiose tra imprese italiane e quelle africane. Penso alla trasformazione in Africa delle materie prime e ad un uso di quelle critiche più efficiente e vantaggioso per tutti.

Favorendo la creazione di lavoro, daremo un colpo decisivo ai trafficanti di esseri umani che sono i nostri comuni nemici. Se loro investono sulla disperazione, noi vogliamo investire sulle opportunità", ha aggiunto Tajani. "Abbiamo rafforzato per questo i canali di migrazione legale", ha sottolineato.



