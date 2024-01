In occasione della Giornata della polizia, che viene celebrata il 25 gennaio di ogni anno in Egitto nel giorno dell'anniversario della battaglia di Ismailia contro i britannici del 1952, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha graziato 4.187 detenuti.

Una apposita commissione - spiega sui suoi social il ministero dell'Interno - ha controllato i fascicoli dei detenuti per determinare i requisiti per il rilascio.



