Kenya: si nutre da madre morta, salvato raro cucciolo di zebra

Un cucciolo di zebra di Grevy, esemplare in via d'estinzione, è stato salvato nella savana del Kenya dai ranger del Kenya Wildlife Service (Kws), mentre cercava di nutrirsi con il latte della madre, morta di parto.

La commovente scena, ripresa dal Kws che ha raccontato la storia sul suo profilo X, è avvenuta nella savana della contea di Samburu, a nord del paese. "L'emozionante salvataggio ha avuto luogo quando il cucciolo orfano è stato scoperto mentre cercava disperatamente nutrimento dalla carcassa della madre, tragicamente deceduta per complicazioni post-parto" ha scritto il Kws, aggiungendo che il cucciolo della rara specie è stato trasportato nel centro di recupero degli animali Reteti.

Secondo il Grevy's Zebra Trust, nel 2018 erano rimasti solo tremila esemplari nel mondo, di cui ben 2.800 in Kenya, ma la siccità degli ultimi anni ne ha uccisi parecchi. La zebra di Grevy si differenzia da quelle comuni per i lunghi arti e le strisce più sottili.



