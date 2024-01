L'allarme salute non ricompatta i Windsor, Harry escluso

Nemmeno la doppia allerta sulla salute in casa Windsor sembra destinata a riavvicinare il principe ribelle Harry al resto della Royal Family britannica. Almeno a dar retta alle ricostruzioni dei giornali sul mancato preavviso riservato al duca di Sussex - secondo membro adulto della dinastia nella linea di successione alla corona - non solo e non tanto sulla notizia del delicato intervento all'addome a cui nei giorni scorsi è stata sottoposta Kate, principessa di Galles e moglie di suo fratello maggiore col quale i rapporti risultano essere ai ferri corti da tempo; ma persino su quella dell'operazione alla prostata che attende la settimana prossima suo padre in persona, il 75enne re Carlo III. Due annunci improvvisi, arrivati a breve distanza l'uno dall'altro, e che continuano a tenere milioni di sudditi sul filo dell'ansia. Oltre a lasciare almeno temporaneamente il vertice della monarchia sguarnito di figure di rango di riserva (tanto più con William al capezzale di Kate e intenzionato nei prossimi mesi a diradare gli impegni per accudire i figli). Ma di cui il figlio cadetto del sovrano avrebbe saputo solo tramite i media. Buckingham Palace, sollecitato sull'argomento, ha negato di averlo voluto deliberatamente tagliare fuori dalle informazioni di famiglia. Ha anzi assicurato che "tentativi" sono stati fatti per avvertire tutti i più importanti membri del casato, incluso Harry. Ma il Mail e il Telegraph lasciano intendere che questi sforzi non devono essere stati poi molti insistiti se il principe, residente in California con la moglie Meghan dopo lo strappo del 2020, ha in effetti appreso alla fin fine di quanto stava accadendo a mezzo stampa o web. Uno sgarbo non inedito, se di sgarbo si può parlare, dopo il pasticciaccio del fatidico 8 settembre 2022: quando Harry finì per scoprire dai media della morte della 96enne regina Elisabetta mentre tentava inutilmente di raggiungere per tempo la Scozia per un ultimo saluto a sua nonna (costretto ad imbarcarsi su un aereo di linea da Londra dopo essersi visto negare - a quanto si dice - un passaggio sul volo di Stato messo a disposizione del fratello maggiore).

La corte intanto si premura di puntualizzare giusto oggi al Times che il duca - al pari dell'imbarazzante zio Andrea, primo fratello maschio di Sua Maestà - non è più operativo in seno al consiglio di Stato della famiglia reale, pur rimanendo sulla carta membro de iure di questo organismo chiamato a fare le veci del monarca in caso di assenze protratte. Una precisazione filtrata sullo sfondo dell'imminente operazione che Carlo III - spostatosi oggi dalla Scozia alla residenza di Sandringham - affronterà per "correggere una condizione di prostata ingrossata" definita "benigna": procedura considerata di routine dai medici - a differenza del misterioso intervento all'addome che costringerà Kate a una convalescenza prevista di ben 3 mesi, dopo un paio di settimane di ricovero - e che non dovrebbe quindi richiedere il ricorso a una supplenza formale anche breve; ma che alimenta comunque quesiti sui titolari effettivi delle funzioni vicarie. Quesiti ai quali il palazzo risponde che "i Consiglieri di Stato" di diritto sono attualmente la regina consorte Camilla e i 4 principi di sangue reale sopra i 21 anni d'età più prossimi al trono (nell'ordine l'erede William, Harry, Andrea e la di lui primogenita Beatrice); nonché gli altri due fratelli del re, Anna ed Edoardo, cooptati per volere di Carlo mesi fa con un atto ad hoc. Non senza sottolineare però come l'ultima legge approvata dal Parlamento in materia, a fine 2022, attribuisca ai soli "membri attivi" della 'Firm' un ruolo esecutivo, congelando dunque sia Harry sia Andrea: il primo per aver dovuto rinunciare ad ogni incarico di rappresentanza ufficiale in seguito al traumatico trasferimento negli Usa di 4 anni fa; il secondo poiché escluso dalla vita pubblica ancora sotto il regno di Elisabetta II, sua madre, a causa del ben più grave coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein.

