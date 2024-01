Perizia psichiatrica per il fondatore setta del digiuno in Kenya

La Corte di Malindi, in Kenya, ha ordinato una perizia psichiatrica per il fondatore della cosiddetta "setta del digiuno" Paul Makenzie e 30 co-accusati tra l'altro di omicidio, terrorismo e torture, nel processo che ha avuto inizio oggi, dopo che il capo della pubblica accusa keniota, Renson Ingonga, aveva annunciato la fine delle indagini e le relative accuse per Mackenzie e i suoi presunti complici.

Il controverso predicatore e gli altri sono ritenuti responsabili della morte di 429 seguaci del culto, tra cui 238 minori, i cui corpi sono stati riesumati dalla foresta di Shakahola, dove erano riuniti dopo essere stati convinti a digiunare "per poter vedere Gesù in paradiso". L'udienza è stata quindi aggiornata al prossimo 6 febbraio, come riferisce il quotidiano The Standard.



