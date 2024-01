Enorme esplosione in Nigeria, almeno 3 morti e 77 feriti

Ha fatto tremare più di 20 edifici e causato almeno tre morti e 77 feriti l'enorme esplosione che ha travolto la notte scorsa un intero quartiere della città nigeriana di Ibadan. Lo riporta la Bbc e i media locali, precisando che sono in corso le operazioni di salvataggio e recupero in sette sobborghi della terza città più popolosa della Nigeria. La causa dell'esplosione non è ancora chiara, ma le autorità sospettano che possa essere stata innescata da esplosivi che si trovavano in un'abitazione per essere probabilmente utilizzati in operazioni minerarie illegali. Le foto della deflagrazione mostrano edifici ridotti quasi a macerie e veicoli distrutti.



