Kenya: mossa del governo per salvare 21 rinoceronti neri

Il governo keniota attuerà un piano di trasferimento di 21 esemplari di rinoceronte nero in via d'estinzione dal parco nazionale di Nairobi ed altre due riserve, in un'unica area di conservazione a 190 km dalla capitale keniana, per permettere la loro riproduzione ed incrementarne il numero.

Lo ha dichiarato il direttore generale del Kenya wildlifeservice (Kws), Erastus Kanga, in un comunicato trasmesso ai media, come riporta il sito Kenyans. Maschi e femmine di rinoceronte nero saranno trasferiti entro la fine di gennaio nella Loisaba Conservancy.

"Questa azione strategica di avere 21 rinoceronti nella Loisaba Conservancy è in linea con la nostra visione di creare habitat vitali, favorendo le condizioni ottimali per la crescita dei rinoceronti", ha dichiarato Kanga, aggiungendo che i rinoceronti neri erano sull'orlo dell'estinzione tre decenni fa, ma da allora il loro numero è aumentato rapidamente, raggiungendo i 996 esemplari in tutto il Kenya, contro i 240 del 1984, grazie al rafforzamento della sicurezza contro i bracconieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA