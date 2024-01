Tunisia: 6 mesi carcere con condizionale al giornalista El Heni

TUNISI - L'autorità giudiziaria tunisina ha condannato ieri il giornalista ed editorialista radiofonico Zied El Heni a 6 mesi di reclusione con la condizionale per aver violato l'art. 86 del Codice delle telecomunicazioni, che punisce con una pena fino a due anni "chiunque offenda deliberatamente gli altri o arrechi danno alla reputazione altrui attraverso reti pubbliche di comunicazione". Lo riportano diversi media locali.

El Heni era stato arrestato lo scorso 28 dicembre in seguito a commenti rilasciati alla radio privata Ifm, in cui aveva criticato la ministra del Commercio, Kalthoum Ben Rejeb. Un caso che aveva suscitato la mobilitazione del Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt), di Amnesty International e delle Federazione Internazionale dei Giornalisti (Ifj) per la violazione della libertà di stampa.

Critico nei confronti della situazione è lo stesso El Heni, che ieri sera all'uscita del carcere di El Mornaguia a Tunisi ha dichiarato alla radio locale Mosaïque fm che la sentenza pronunciata contro di lui è uno scandalo. "La ministra può sporgere denuncia ma deve rispettare le procedure previste dal decreto 115 che regola i diritti e le responsabilità della professione giornalistica", ha affermato, aggiungendo che "ogni voce libera è ora presa di mira in Tunisia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA