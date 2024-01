Algeria: licenziato il direttore generale della polizia

Le autorità algerine hanno licenziato il direttore generale della polizia, Farid Ben Cheikh, e hanno nominato Ali Badaoui come suo successore. Lo ha riferito la televisione di Stato, precisando che il ministro dell'Interno, Ibrahim Merad, ha supervisionato l'insediamento del nuovo capo della polizia questa mattina.

Il nuovo capo della polizia algerina detiene il più alto grado de lcorpo di sicurezza, quello di "Controllore Generale" dal 2022. Fino ad ieri, Badaoui era direttore della polizia di frontiera e prima ancora capo della polizia di diverse province, tra cui Bejaia, Ain Defla e Boumerdes. Il licenziamento giunge pochi giorni dopo che la Presidenza aveva stabilito la responsabilità diretta di alcuni membri della polizia, tra cui alti ufficiali, nel caso di un immigrato che si è infilato nel carrello di un aereo all'aeroporto di Orano ed è riuscito a raggiungere Parigi.

In una nota rilasciata giovedì scorso, la Presidenza aveva assicurato che la responsabilità sarà estesa anche ai capi centrali e regionali delle forze di polizia. Oggi 10 poliziotti, compresi alti ufficiali, sono stati arrestati in relazione allo stesso caso, secondo un comunicato della Procura presso il tribunale di Orano.



