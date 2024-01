Tunisia, smantellata rete trafficanti di esseri umani

Le autorità tunisine hanno smantellato una rete criminale internazionale specializzata nel traffico di esseri umani, arrestando a Sfax quattro persone accusate di facilitare l'ingresso e l'uscita clandestina di migranti subsahariani verso il territorio tunisino. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi precisando che il gruppo criminale era specializzato nell'organizzare il passaggio dei migranti subsahariani dai confini terrestri con l'Algeria, verso la regione di Sfax, per prendere poi parte ad operazioni di migrazione illegale via mare. Su ordine della procura, i 4 sono stati posti in stato di fermo e portati davanti al tribunale, che ha emesso nei loro confronti altrettanti mandati di arresto e ha sequestrato i mezzi utilizzati per il trasporto dei migranti, nonché i fondi derivanti da tali attività, conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA