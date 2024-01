Marocco prolunga l'anno scolastico per scioperi insegnanti

Il ministero dell'Istruzione marocchino ha deciso di prolungare di una settimana il calendario scolastico, a tutti i livelli, e di posticipare gli esami di maturità che inizieranno il 10 giugno 2024, invece della data inizialmente prevista del 3 giugno. È solo un anticipo delle misure per garantire la continuità didattica di un anno difficile per le scuole del regno, che ha visto tre mesi di scioperi senza battute d'arresto e dopo un accordo che sembrava aver risolto il problema degli insegnanti in Marocco, ancora scioperi a singhiozzo per un mese e mezzo.

Il ministero tenta ora il recupero per evitare che l'anno scolastico vada in bianco. Gli insegnanti chiedono un nuovo contratto di lavoro con stipendi adeguati alle ore di impegno dentro e fuori le mura scolastiche, previste dal 'Nuovo sistema di base' imposto dal governo. I sindacati fanno barriera e nonostante un primo avvicinamento tra le parti, con un aumento forfettario pari a circa 150 euro in busta paga e la sospensione del Nuovo sistema di base, la trattativa è saltata sui salari che gli insegnanti non ritengono adeguati al carico di responsabilità aggiuntive. Gli insegnanti continuano a insistere per il totale abbandono della riforma.

