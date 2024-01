Marocco: il Ramadan 2024 comincia il 12 marzo

Secondo calcoli astronomici, il Ramadan, mese sacro del digiuno per l'ìIslam, comincia quest'anno il 12 marzo. Il Ramadan si apre con la luna nuova e si chiude un mese dopo, circa, all'inizio del ciclo lunare successivo e quindi per il 2024 l'11 marzo. La festa del Sacrificio o Aid El Adha sarà di conseguenza il 18 giugno. Anche se la determinazione del giorno è facilmente ricavabile, in Marocco la tradizione esige che la luna sia osservabile ad occhio nudo; solo allora il Ministero degli affari Islamici decreta l'inizio del periodo di digiuno.



