Save the Children, in Sudan manca assistenza medica ai bambini

"Nei prossimi tre mesi in Sudan circa 29.250 bambini nasceranno senza assistenza medica, con il rischio concreto di esporli, insieme alle loro madri, a complicazioni che potrebbero avere gravi conseguenze permanenti e persino fatali". È l'allarme lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. "Si stima che nei prossimi tre mesi nasceranno 45.000 bambini in tutto il Paese, dove, secondo le Nazioni Unite, solo il 35% della popolazione ha accesso ad una qualsiasi forma di assistenza sanitaria. Questo significa che, il 65% delle persone può usufruire di ospedali, cliniche o può contare su operatori sanitari qualificati, con il triste risultato che almeno 29.250 di questi bambini nasceranno senza alcun supporto professionale".

"Quando è esploso il conflitto ad aprile, milioni di persone sono state catapultate nell'orrore. Decine di migliaia di nuove vite nasceranno in questa situazione di sofferenza, più della metà senza accesso all'assistenza sanitaria. Mentre gran parte del mondo celebra le festività e la fine dell'anno, 22 milioni di bambini in Sudan vivono un incubo quotidiano fatto di violenze, paura, fame, malattie e dolore", ha dichiarato Arif Noor, Direttore di Save the Children in Sudan.



