Ribelli filoiran insistono: 'Ancora attacchi nel Mar Rosso'

I ribelli filoiraniani Houthi dello Yemen fanno sapere che non fermeranno gli attacchi alle navi del Mar Rosso nonostante l'annuncio Usa di una nuova forza di protezione marittima. Il loro principale negoziatore ha anche avvertito che l'istituzione di un'alleanza navale multinazionale nel Mar Rosso non cambierà la loro posizione sul conflitto di Gaza. 'E' inutile - ha detto - Mohammed Abdulsalam - perché tutte le acque adiacenti allo Yemen sono sicure, tranne che per le navi israeliane o per quelle dirette in Israele'. Teheran intanto sostiene che gli Houthi sono indipendenti nei loro attacchi e non è giusto mettere le loro misure in relazione con altri Paesi.

