Consiglio d'Europa, Italia garantisca salvataggio migranti

"Le autorità italiane sono esortate a garantire una capacità di ricerca e salvataggio sufficiente e adeguata a fornire un'assistenza tempestiva ed efficace alle persone in difficoltà in mare, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti". Lo scrive Dunja Mijatovic, commissaria per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, nel rapporto sulla visita che ha condotto in Italia a giugno, che contiene anche la richiesta di mettere fine alla "criminalizzazione" delle Ong che salvano vite in mare.



