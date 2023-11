Guterres, continui dialogo su Gaza per cessate fuoco totale

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in una nota del portavoce è tornato ad elogiare Qatar, Egitto e Usa per aver facilitato l'accordo sullo scambio di ostaggi e pause al conflitto, sottolineando che "il dialogo che ha portato all'accordo deve continuare, sfociando in un cessate il fuoco umanitario totale a beneficio della popolazione di Gaza, di Israele e della regione nel suo insieme".

Il Segretario Generale "chiede ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato dei rimanenti ostaggi", ed "esorta tutti gli Stati a usare la loro influenza per porre fine al conflitto e compiere passi irreversibili verso l'unico futuro sostenibile per la regione: una soluzione a due Stati".



