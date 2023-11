Figlia ex ostaggio, 'Croce Rossa non ha curato mia madre'

La figlia di Elma Avraham - l'ex ostaggio di 84 anni rilasciata da Hamas e ricoverata in condizioni critiche in ospedale - ha accusato la Croce Rossa di non essersi presa cura della madre. In una conferenza stampa all'ospedale Soroka dove la madre è ricoverata, Tali Amano - citata dai media - ha denunciato che la Croce Rossa "è stata negletta da un punto di vista medico. La Croce Rossa ha rifiutato di portarle le sue medicine. E' arrivata in ospedale sul punto di perdere coscienza e ferita dappertutto".

"E' stata abbandonata due volte: la prima - ha aggiunto - il 7 ottobre e la seconda da tutte le organizzazioni che avrebbero dovuto salvarla".



