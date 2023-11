25 novembre: a Tunisi un tribunale fittizio per denunciare abusi

Nel quadro della campagna internazionale "16 giorni di attivismo contro la violenza contro le donne" e in omaggio a tutte le donne assassinate dal machismo e dalla misoginia e alle loro famiglie in lutto, l'Associazione tunisine donne democratiche (Atfd) ha dato il via questa mattina al Palazzo dei Congressi di Tunisi a un tribunale fittizio, con tanto di pubblico ministero, avvocati, giudici e giuria popolare, che affronta grazie ad attrici e attori i casi di donne morte per femminicidio.

L'intento, spiegano gli organizzatori dell'originale iniziativa, è fare il punto sul trattamento giudiziario di queste donne, per restituire loro umanità e dignità, onorare la loro memoria e per denunciare i fallimenti dello Stato e del sistema giudiziario nella gestione dei casi di violenza domestica e femminicidi.

Al di là dei femminicidi, è la violenza contro le donne, nelle sue varie manifestazioni, che gli organizzatori vogliono denunciare attraverso questa corte fittizia e cittadina. In apertura dell'evento non è mancato un riferimento alle donne e ai bimbi palestinesi, principali vittime della guerra a Gaza.





