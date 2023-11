Sparatoria in Congo tra esercito e ribelli M23, almeno 7 morti

Almeno sette persone sono state uccise in scontri a fuoco ieri sera nel Nord Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), dove i combattimenti hanno contrapposto tra l'altro l'esercito ai ribelli dell'M23. Lo hanno reso noto diverse fonti locali. Al momento non sono chiare le circostanze della sparatoria, avvenuta nel territorio di Nyiragongo, in un campo per sfollati appena a nord del capoluogo di provincia Goma.

"Non abbiamo identificato gli autori del reato", ha detto una fonte ospedaliera, segnalando sette morti - quattro civili e tre soldati - e undici feriti. Secondo l'amministratore della polizia del territorio, il colonnello Patrick Iduma, i miliziani "nativi" avrebbero sparato "per spaventare gli sfollati che occupano i loro appezzamenti". Secondo le testimonianze citate da Pascal Harerimana, presidente della società civile locale, gli autori del reato "indossavano le nuove uniformi dei soldati venuti di recente al fronte". Tra i morti ci sono civili che si trovavano in un bar, ha aggiunto.



