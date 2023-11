Nigeria: liberati 4.000 detenuti per decongestionare le carceri

Più di 4.000 detenuti in Nigeria sono stati rilasciati ieri come parte di un processo di decongestionamento delle carceri del Paese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Interni Olubunmi Tunji-Ojo. "Abbiamo annunciato il rilascio di 4.068 prigionieri (...) detenuti a causa della loro incapacità di pagare le multe", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato su X dopo aver visitato il centro di detenzione. "Solo i detenuti le cui multe non superano 1 milione di naira (cifra pari a 1.113 euro) sono stati scelti per beneficiare di questo rilascio di massa", ha aggiunto il portavoce del ministero degli Interni Ajibola Afonja.

La decisione rientra nel processo di decongestionamento delle carceri sovraffollate della Nigeria voluto dal presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu. Il Capo dello Stato intende inoltre integrare nuove pratiche all'interno del sistema carcerario, in particolare l'attivazione di misure non detentive. In Nigeria, le Nazioni Unite deplorano un tasso di sovrappopolazione del 147% dovuto al ricorso eccessivo alla custodia cautelare. I detenuti spesso aspettano diversi anni prima di essere processati.

