Onu, senza azione su Gaza ora il conflitto può allargarsi

"Per quanto terribile sia la situazione a Gaza, potrebbe peggiorare molto. Temo seriamente che, se non agiamo adesso, il conflitto potrebbe allargarsi ulteriormente ad altre parti dei territori palestinesi occupati e trascinare la regione in un incendio con conseguenze ancora più catastrofiche". Lo ha detto il capo degli affari umanitari dell'Onu, Martin Griffiths, a nome del segretario generale, parlando in video ad una riunione informale dell'Assemblea Generale. Si tratta di "una crisi umanitaria intollerabile e non può continuare. Per molti aspetti, il diritto internazionale umanitario sembra essere stato ribaltato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA