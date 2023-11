Ministro russo, partite prime navi con grano gratuito per Africa

Le prime due navi con carichi di cereali da consegnare gratuitamente a Paesi africani sono salpate dalla Russia, secondo quanto ha reso noto il ministro dell'Agricoltura, Dmitry Patrushev. "Le prime due navi, ciascuna con un carico di 25.000 tonnellate, hanno già lasciato i porti russi in direzione della Somalia e del Burkina Faso", ha precisato Patrushev, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Altre forniture russe, per un totale di 200.000 tonnellate, sono previste entro la fine dell'anno per la Repubblica Centrafricana, lo Zimbabwe, il Mali e l'Eritrea, ha aggiunto il ministro.

La Russia ha annunciato il suo piano per le forniture gratuite di cereali ai Paesi africani più poveri dopo essersi ritirata dall'accordo che garantiva l'esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero.



