Amb.Israele a Mosca, Hamas ha interrotto negoziati su rapiti

"Per quanto ne so in questo momento non abbiamo alcun negoziato, Hamas li ha interrotti di sua iniziativa". E' quanto ha detto a proposito degli ostaggi l'ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi, in un'intervista alla televisione Rossiya-24 ripresa dalla Tass.

"Nonostante tutte le richieste - ha aggiunto il diplomatico - Hamas non ha mai nemmeno presentato una lista di chi è nelle loro mani, in che condizioni siano, se sono vivi o no, se sono feriti, che cosa sta succedendo là. Quindi avere un qualsiasi tipo di negoziato senza sapere, è molto difficile".



