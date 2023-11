Un testimone oculare, il giornalista Khader che è dentro Al-Shifa, ha detto alla Bbc che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco dentro la struttura. "I soldati sono ovunque, sparano in tutte le direzioni", ha detto l'uomo aggiungendo che i soldati hanno distrutto la parte meridionale del muro dell'edificio e decine di automobili.

La Bbc chiarisce di non essere in grado di verificare in modo indipendente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA