L'ospedale Al-Ahil nella Striscia di Gaza è attualmente sotto assedio da parte dei carri armati israeliani, ha segnalato la Mezzaluna Rossa palestinese in una dichiarazione su Facebook.

L'organizzazione ha denunciato che le loro equipe non sono in grado di muoversi per raggiungere e curare i feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA