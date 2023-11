Lapid,'Netanyahu è anello debole, persa fiducia cittadini'

"E' giunto il momento: dobbiamo istituire un governo nazionale di ricostruzione". Lo ha ribadito il capo della opposizione israeliana Yair Lapid in una serie di messaggi su X. "Il Likud lo guiderà, Netanyahu e gli estremisti saranno sostituiti: oltre 90 parlamentari - ha spiegato - saranno partner in una coalizione di recupero e riunione". Per Lapid "l'anello debole è il governo, e soprattutto il premier".

"Netanyahu - ha insistito - ha perso la fiducia dei suoi cittadini, la fiducia della comunità internazionale e, cosa più grave, la fiducia del sistema di sicurezza".



