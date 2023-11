Croce Rossa, 'a Gaza si soccorre seguendo le urla'

"Abbiamo dislocato le 5 ambulanze che ci restano a nord di Gaza in punti strategici: avendo perso le comunicazioni con la centrale operativa sul territorio, che è stata smantellata, si procede ascoltando le urla di aiuto. Si continuano a ricevere chiamate al numero d'emergenza di cittadini intrappolati dalle macerie e gente bloccata in casa, ma spesso i nostri team non riescono a raggiungere le persone colpite". È quanto riferisce all'inviato ANSA sul posto Giovanna Bizzarro, rappresentante italiana per la Croce Rossa in Palestina, impegnata all'interno della centrale operativa che coordina gli aiuti medici e umanitari da Ramallah.



