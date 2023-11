Cresce la tensione in Madagascar in vista delle elezioni

In vista delle elezioni presidenziali di giovedì, la coalizione di opposizione del Madagascar "Collectif de Dix", composta da 10 partiti, ha invitato tutti a boicottare il voto. Il Paese si trova in una situazione di crescente tensione politica. Dieci dei 13 candidati presidenziali hanno chiesto una revisione della corte suprema del Paese e della commissione elettorale prima dello svolgimento delle elezioni, sostenendo che il Presidente in carica Andry Rajoelina, candidato per essere rieletto, sia di fatto non eleggibile avendo ottenuto nel 2014 la cittadinanza francese e conseguentemente perduto quella malgascia. Rajoelina respinge l'accusa. Anche il leader della Camera bassa del Parlamento, nonostante sia membro del partito del presidente, ha chiesto la sospensione del voto perché non sussistono le condizioni necessarie.

Nelle ultime sei settimane, centinaia di sostenitori dell'opposizione hanno ininterrottamente manifestato nella capitale Antananarivo. Tutte le manifestazioni sono state disperse con violenza, gas lacrimogeni e arresti dalla polizia.





