Almeno otto combattenti filo-iraniani, di cui almeno un siriano e due iracheni, sono rimasti uccisi in raid compiuti nelle ultime ore dagli Stati Uniti nell'est della Siria in risposta agli attacchi contro il personale americano. Lo fa sapere l'Ong siriana Osservatorio siriano per i diritti umani. Si tratta del terzo raid americano a prendere di mira siti legati all'Iran in Siria in meno di tre settimane.



