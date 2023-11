Il sisma non ferma il turismo, 12 milioni di arrivi in Marocco

Sono 12 milioni i turisti arrivati in Marocco quest'anno, fino alla fine di ottobre. Un aumento del 39% rispetto al 2022, malgrado le crisi internazionali e soprattutto il terremoto che l'8 settembre ha colpito il cuore del Paese, con l'epicentro sulle montagne dell'Alto Atlante, a circa 80 chilometri da Marrakech, tra le città più visitate.

Un risultato che inorgoglisce il ministro del Turismo Fatim-Zahra Ammor: "Siamo sulla buona strada per un anno record con 14 milioni di turisti. Congratulazioni a tutto il settore e manteniamo la rotta per i prossimi due mesi", ha sottolineato Ammor.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA