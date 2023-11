Tunisia: in centinaia sfilano per il popolo palestinese

Centinaia di persone hanno manifestato oggi in centro a Tunisi raccogliendo l'appello del "Comitato nazionale di sostegno alla resistenza in Palestina" per "esprimere il loro sostegno al popolo palestinese di Gaza e della Cisgiordania di fronte all'aggressione sionista e chiedere l'approvazione di una legge che criminalizzi la normalizzazione con Israele". Lo riporta l'agenzia tunisina Tap precisando che tra i manifestanti vi erano rappresentanti di sindacati, partiti e associazioni della società civile.

La manifestazione si è poi conclusa davanti all'ambasciata francese, con slogan inneggianti alla resistenza palestinese, e alla richiesta di espulsione dell'ambasciatrice francese. I manifestanti hanno anche denunciato il "silenzio dei leader arabi" e "la partecipazione dei paesi occidentali all'aggressione israeliana contro i palestinesi, e chiesto un'azione araba e internazionale per fermare la guerra e consentire al popolo palestinese di riconquistare il proprio potere". Il "Comitato nazionale per sostenere la resistenza in Palestina" è composto da circa 30 organizzazioni sindacali e di partito e ha già organizzato decine di manifestazioni dall'8 ottobre scorso. (ANSA)

